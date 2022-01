Napoli, Zielinski positivo al Covid. Il club: «ha rigidamente rispettato il protocollo» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Napoli comunica la positività al Covid di Piotr Zielinski. Il centrocampista è risultato contagiato nel giro di tamponi effettuato dalla squadra di Spalletti nel pomeriggio. Zielinski, insieme a Rrahmani e Lobotka, era stato al centro delle polemiche, giovedì, in occasione di Juventus-Napoli. Arrivato a Torino, infatti, l’Asl Napoli 2 aveva messo i tre giocatori in quarantena perché contatti di positivi, ma il Napoli li ha schierati ugualmente in campo appellandosi al protocollo Figc sulla quarantena soft. Il Napoli chiarisce che Zielinski è asintomatico, regolarmente vaccinato e che nei giorni scorsi ha rispettato rigidamente il protocollo medico previsto per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilcomunica la positività aldi Piotr. Il centrocampista è risultato contagiato nel giro di tamponi effettuato dalla squadra di Spalletti nel pomeriggio., insieme a Rrahmani e Lobotka, era stato al centro delle polemiche, giovedì, in occasione di Juventus-. Arrivato a Torino, infatti, l’Asl2 aveva messo i tre giocatori in quarantena perché contatti di positivi, ma illi ha schierati ugualmente in campo appellandosi alFigc sulla quarantena soft. Ilchiarisce cheè asintomatico, regolarmente vaccinato e che nei giorni scorsi hailmedico previsto per ...

