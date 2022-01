Napoli | senti l’agente di Simy | “Mai avuti contatti con il club azzurro”

Advertising

Mario63187907 : @Mirken1980 @lapoelkann_ Mi sta benissimo, ma non deve ricordarsene solo ora perché hanno multato la Juve. Vai a ve… - Totore83 : @SPompozzi @DivoChris @_Morik92_ Vivi a Napoli e senti l'umore della piazza? Abbiamo assolutamente condannato il g… - soolp56 : @D10sAndrea @LucaMarelli72 @Frank_edom @ROI05841958 @LucaMarelli Senti Che Guevara e su gli ululati a Kean fatti da… - lordmaquac : @peelliwasbanned Hai appena fatto un complimento al Napoli... Ti senti bene? - JastemmoColNAP_ : 96' minuti di Lavali col Fuoco, Senti che puzza, Io non sono napoletano, Napoli usa il sapone, 96' minuti di cori r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

Virgilio Sport

... vicinissimo anche Sergio Oliveira, Tuanzebe in città: ha svolto le visite Fiorentina, ufficiale Piatek: avrà la numero 19 Genoa, preso Yeboah dallo Sturm Graz Juve,Vieira: "Ramsey è un ...André Anguissa è senza dubbio una delle sorprese più positive di questa prima parte di stagione in Serie A. Arrivato in estate alquasi gratis, il giocatore camerunese ha mostrato tutta la propria forza conquistandosi in brevissimo tempo la titolarità nella mediana di Spalletti. Convocato per la Coppa d'Africa con il ...Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del momento della squadra di Allegri. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Napoli, la Vecchia Signora è ancora ferma al quinto posto. Il t ...André Anguissa pronto a vivere un grande 2022. Ora impegnato in Coppa d'Africa col Camerun, il mediano del Napoli vuole prendersi tutto.