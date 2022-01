Napoli, Koulibaly positivo al Covid: è in ritiro con il Senegal (Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid. Il difensore del Napoli, al momento in ritiro con il Senegal per la Coppa d'Africa, sta bene ed è in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidouè risultatoal. Il difensore del, al momento incon ilper la Coppa d'Africa, sta bene ed è in ...

Advertising

FBiasin : #Allegri: “#Napoli in emergenza? Aveva tutti titolari…”. Osimhen Anguissa Ruiz Koulibaly Mario Rui Lozano Gl… - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly positivo al #Covid19: contagiati altri due giocatori del #Senegal - Manuel97__ : @mojitaaaaaa Vabbè per il Napoli meglio adesso, tanto se Koulibaly non avesse avuto il Covid, comunque sarebbe stat… - Senegal_rt : RT @sportli26181512: #Napoli, #Koulibaly positivo al Covid: è in ritiro con il #Senegal: Il difensore azzurro ha contratto di nuovo il viru… - sportli26181512 : #Napoli, #Koulibaly positivo al Covid: è in ritiro con il #Senegal: Il difensore azzurro ha contratto di nuovo il v… -