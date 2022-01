Napoli, Koulibaly positivo al Covid-19: contagiati altri due giocatori del Senegal (Di sabato 8 gennaio 2022) Il coronavirus minaccia la Coppa d’Africa 2022, in programma in Camerun a partire da domenica 9 gennaio. Il Senegal deve infatti fare i conti con alcune positività al Covid-19. Come riportano fonti locali, ben tre giocatori hanno contratto il virus. Tra questi il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, alle prese con un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime sfide con i partenopei. Gli altri due contagiati corrispondono ai nomi di Edouard Mendy e Famara Diedhiou. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Il coronavirus minaccia la Coppa d’Africa 2022, in programma in Camerun a partire da domenica 9 gennaio. Ildeve infatti fare i conti con alcune positività al-19. Come riportano fonti locali, ben trehanno contratto il virus. Tra questi il difensore delKalidou, alle prese con un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime sfide con i partenopei. Gliduecorrispondono ai nomi di Edouard Mendy e Famara Diedhiou. SportFace.

Advertising

FBiasin : #Allegri: “#Napoli in emergenza? Aveva tutti titolari…”. Osimhen Anguissa Ruiz Koulibaly Mario Rui Lozano Gl… - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly positivo al #Covid19: contagiati altri due giocatori del #Senegal - itselisy : RT @sportface2016: #Napoli, #Koulibaly positivo al #Covid19: contagiati altri due giocatori del #Senegal - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Napoli, #Koulibaly positivo al #Covid19: contagiati altri due giocatori del #Senegal - aleros_acm : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus. In ritiro col #Senegal, il difensore del #Napoli è in isolamen… -