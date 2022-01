(Di sabato 8 gennaio 2022) Faouzi, dopo i tanti infortuni, hacampo e sorriso con un’ottima prova contro la Juventus. L’emergenza Covid scoppiata all’interno delha costretto Spalletti ad attingere a piene mani dalla panchina, ritrovandosi scoperto soprattutto in difesa: a sinistra, vista la squalifica (nonché positività) di Mario Rui e la poca esperienza del giovane Zanoli, si è rivisto. Il quotidiano il Mattino rivela un interessante retroscena sul ritorno in campo dell’esterno algerino: “Agosto 2021, stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro: Faouzìsi muove sul campo con una pettorina giallo fosforescente. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe diventata l’ultima tappa di un calvario durato circa 4 anni e mezzo. La luce era lì, alla fine del ...

Advertising

napolipiucom : Napoli, Ghoulam ritrovato, l'algerino ha rivelato una cosa ai compagni #Ghoulam #napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : #Napoli: da Lobotka a Rrahmani, i rilanciati da Spalletti: Ghoulam è ritornato titolare contro la Juventus. L'allen… - cn1926it : #FaouziGhoulam, finalmente la luce dopo un calvario di quattro anni e mezzo - luigitesta1983 : @jo19N26 Detto che per presenza, senso tattico e piede io preferisco Ghoulam al 50% che non si muove a Mario Rui ch… - LelloConso : RT @MatteoSorren: ?? Alcuni ululati si sono sentiti da dietro le spalle della panchina del Napoli, indirizzati a Ghoulam e Juan Jesus. Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ghoulam

Candidato, ci spieghi. Appoggiato sulle stampelle , compagne di viaggio dell'ultimo ... Quando il- 3 si è intrufolato all'Allianz Stadium, per giocare una partita contro il destino, l'...... Rrahmani, Juan Jesus eda destra a sinistra; in mediana Demme e Lobotka sono titolari ... LE SCELTE DI D'AVERSA Quanto alla squadra blucerchiati, le probabili formazioni diSampdoria ...Ghoulam è ritornato titolare contro la Juventus. L'allenatore: "Tutti bravi. Hanno dimostrato ancora una volta di meritare di indossare la maglia azzurra" ...Quel Napoli di Torino è (stata) una squadra prossima all’eroismo, ha racchiuso in sé il talento e il coraggio, ha espresso la genialità del proprio allenatore, ha finto di ignorare l’emergenza devasta ...