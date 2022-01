Napoli-Fiorentina slitta a giovedì 13 gennaio alle 18 | Bologna-Napoli si gioca lunedì 17 alle 18 30

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - GiuseppeFrieri : @willy_signori Ogni tanto con i colleghi si discuteva delle squadre più odiate: Torino, Milan, Inter (la più getton… - areanapoliit : #Napoli, cambiano le date dei match contro Fiorentina e Bologna: è ufficiale - tuttonapoli : UFFICIALE - Coppa Italia, Napoli-Fiorentina slitta di un giorno: nuovi data e orario -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fiorentina

... Udinese - Atalanta è stata confermata domani (domenica) alle 16.30, mentre Torino -è ... Un cambio anche per la giornata successiva: Bologna -si disputerà lunedì 17 alle 18.30.... la sfida dei granata contro ladovrebbe slittare a lunedì (con spostamento anche degli ottavi di Coppa Italia tra i viola e il, in programma mercoledì) mentre quella dei friulani ...Novità di calendario per la Serie A. La partita slitta perché Cagliari-Bologna si gioca martedì alle 20.45. Cambia anche la data per la Coppa Italia ...Dopo lo slittamento della partita di campionato tra Torino e Fiorentina, a subire delle variazioni è anche la programmazione della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Napoli ...