Napoli | cambiano di giorno le sfide contro Fiorentina e Bologna | il nuovo calendario

(Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega di Serie A sta ridefinendo ildel campionato ma anche della Coppa Italia alla luce dei vari rinvii che ci sono stati nei giorni scorsi. Negli spostamenti, coinvolto anche il. Ecco quindi come cambia ildei partenopei:di Coppa Italia, inizialmente prevista per mercoledì 12 gennaio alle 17:30, viene spostata a giovedì 13 alle ore 18., prevista per domenica 16 gennaio alle ore 15, passa invece a lunedì 17 alle ore 18:30. Non sono le uniche partite ad essere state riprogrammate, però: infatti, Atalanta-Venezia di Coppa Italia rimane programmata per mercoledì 12 gennaio, ma passa dalle ore 14:30 alle ore 17:30. SportFace.

