"Mutazioni genetiche, non è impossibile". Allarme-Omicron, sul tavolo dell'esperto il peggiore degli scenari: si rischia il lockdown? (Di sabato 8 gennaio 2022) La Omicron richiede un cambio di passo. Ad ammetterlo è Guido Silvestri, l'immunologo nonché divulgatore scientifico. Per lui sono tre gli scenari che potrebbero verificarsi a causa della nuova variante del Covid-19. Il primo, quello migliore, "è che Omicron si diffonda ovunque, ma causando una malattia meno severa, e magari affinando ulteriormente la sua propensione a causare infezione delle vie aeree superiori". In questo caso, spiega l'esperto sulle colonne del Corriere della Sera, l'ondata sarebbe altissima come numero di contagi, ma con letalità più bassa. Poi c'è il secondo scenario, quello che risulta essere una via di mezzo, un cui la mutazione "nonostante la ridotta letalità intrinseca, causi comunque una morbilità e mortalità ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Larichiede un cambio di passo. Ad ammetterlo è Guido Silvestri, l'immunologo nonché divulgatore scientifico. Per lui sono tre gliche potrebbero verificarsi a causaa nuova variante del Covid-19. Il primo, quello migliore, "è chesi diffonda ovunque, ma causando una malattia meno severa, e magari affinando ulteriormente la sua propensione a causare infezionee vie aeree superiori". In questo caso, spiega l'sulle colonne del Corrierea Sera, l'ondata sarebbe altissima come numero di contagi, ma con letalità più bassa. Poi c'è il secondoo, quello che risulta essere una via di mezzo, un cui la mutazione "nonostante la ridotta letalità intrinseca, causi comunque una morbilità e mortalità ...

Advertising

Libero_official : Per l'immunologo #Silvestri sono tre gli scenari che potrebbero verificarsi con la #Omicron: l'ultimo di questi, il… - timetunnel62 : @MediasetTgcom24 le #mutazioni_genetiche_incontrollate restano molto pericolose a mio avviso - Tustuino : @NicolaPorro #NoNucleare #Chernobyl e #Fukushima piangono ancora migliaia di morti e malati di cancro e i loro fig… - dianacalibana : @giovannicastoro @MallardGio @Claudiomarang1 @Penna42195 Scusami ma credo che tu non conosca affatto le posizioni c… - JHajji85 : Numeri scientifici signori!Non possiamo prevedere terremoti, non possiamo prevedere mutazioni genetiche che diano v… -