Multa di 100 euro per i non vaccinati? Il governo chiarisce che le sanzioni possono arrivare a 3mila (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato le polemiche scaturite dalla tenuità delle sanzioni previste per gli over 50 che nonostante tutto si ostineranno a non vaccinarsi. Appena 100 euro che verranno registrati e poi fatti pagare dall’Agenzia delle Entrate. Un importo talmente basso che è sembrato una presa in giro a molti, visto che lo zoccolo duro dei novax da parecchie settimane è disposto a spendere cifre ben più alte per sottoporsi frequentemente ai tamponi e così avere il green pass base. Una buffonata come ha scritto ieri su Twitter Roberto Burioni: “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una Multa (100 euro) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro x 2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata”. Dispiace vederla arrivare da un governo che si ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato le polemiche scaturite dalla tenuità dellepreviste per gli over 50 che nonostante tutto si ostineranno a non vaccinarsi. Appena 100che verranno registrati e poi fatti pagare dall’Agenzia delle Entrate. Un importo talmente basso che è sembrato una presa in giro a molti, visto che lo zoccolo duro dei novax da parecchie settimane è disposto a spendere cifre ben più alte per sottoporsi frequentemente ai tamponi e così avere il green pass base. Una buffonata come ha scritto ieri su Twitter Roberto Burioni: “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una(100) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41x 2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata”. Dispiace vederlada unche si ...

