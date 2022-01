Multa da 100 euro agli Over 50 non vaccinati, scoppia la polemica: “Obbligo da ridere”, “Buffonata” (Di sabato 8 gennaio 2022) Polemiche per l’entità delle sanzioni per gli Over 50 che non adempiranno all’Obbligo vaccinale previsto dall’ultimo decreto del GOverno: la Multa da 100 euro è considerata risibile da virologi e rappresentati dell’Ordine dei Medici, del tutto inefficace per spingere ad aderire alla campagna vaccinale. Cosa dice il passaggio del decreto rispetto alle multe e da quando scattano. Virologi e medici contro la Multa da 100 euro ai no vax Over 50: “Grottesca Buffonata” Tra le novità dell’ultimo decreto legge emanato per far fronte all’ondata di Covid-19 di questo periodo invernale, il GOverno ha introdotto per la prima volta l’Obbligo vaccinale, seppur limitato alla categoria degli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Polemiche per l’entità delle sanzioni per gli50 che non adempiranno all’vaccinale previsto dall’ultimo decreto del Gno: lada 100è considerata risibile da virologi e rappresentati dell’Ordine dei Medici, del tutto inefficace per spingere ad aderire alla campagna vaccinale. Cosa dice il passaggio del decreto rispetto alle multe e da quando scattano. Virologi e medici contro lada 100ai no vax50: “Grottesca” Tra le novità dell’ultimo decreto legge emanato per far fronte all’ondata di Covid-19 di questo periodo invernale, il Gno ha introdotto per la prima volta l’vaccinale, seppur limitato alla categoria degli ...

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - MassimoMalvest1 : RT @MassimoMalvest1: @EnricoLetta Poi mi spiegherà come pagare le 100 euro di multa dato che mi avete vietato di entrare negli uffici posta… - 8foctdr67 : RT @ALFO100897: Burioni sull’obbligo vaccinale over 50: “Multa da 100 euro come due divieti di sosta”. Le infantili e ignobili provocazion… -