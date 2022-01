Multa agli over 50 senza vaccino: 10 giorni di tempo per comunicare le esenzioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo indica il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche come dopo la ricezione del provvedimento si avranno 10 giorni per comunicare alla Asl eventuali esenzioni o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo indica il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche come dopo la ricezione del provvedimento si avranno 10peralla Asl eventualio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - HuffPostItalia : Critiche alla multa da 100 euro agli over 50 no vax. Burioni: 'Grottesca buffonata' - GiovaQuez : Per la multa di 100 euro agli over 50 non vaccinati si parla di “elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vacc… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Multa agli over 50 senza vaccino: 10 giorni di tempo per comunicare le esenzioni - maespo69 : RT @MediasetTgcom24: Multa agli over 50 senza vaccino: 10 giorni di tempo per comunicare le esenzioni -