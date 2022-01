Muhammad Ali, la sfida oscura contro l’America razzista (Di domenica 9 gennaio 2022) Vola come una farfalla e punge come un’ape, il nuovo fumetto dedicato all’icona assoluta del pugilato dallo sceneggiatore Francesco «Baro» Barilli con Lele Corvi, vignettista ufficiale del manifesto dal settembre 2020. Fra le ultime uscite a fumetti del 2021, Muhammad Ali (Kleiner Flug, 128 pagine, € 18) racconta la storia del «Più Grande» con un approccio totalmente inedito rispetto a tutte le altre biografie ufficiali del campione. Più che ai trionfi sul quadrato, comunque efficacemente sintetizzati nel volume da Barilli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) Vola come una farfalla e punge come un’ape, il nuovo fumetto dedicato all’icona assoluta del pugilato dallo sceneggiatore Francesco «Baro» Barilli con Lele Corvi, vignettista ufficiale del manifesto dal settembre 2020. Fra le ultime uscite a fumetti del 2021,Ali (Kleiner Flug, 128 pagine, € 18) racconta la storia del «Più Grande» con un approccio totalmente inedito rispetto a tutte le altre biografie ufficiali del campione. Più che ai trionfi sul quadrato, comunque efficacemente sintetizzati nel volume da Barilli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LeleCorvi : Ho fatto un tweet con foto di Muhammad Ali e Djokovic. Ma davvero dovevo specificare che le due figure non sono paragonabili? Ma dai, su!!!! - justvibin247 : @bunnyyslut Imma Muhammad Ali you - lory99asr : RT @Moonlightshad1: Muhammad Ali dopo il rifiuto di partire per il Vietnam andò in galera, perse i diritti civili, i titoli sportivi e fece… - jim_manly : @CJMcCollum Muhammad Ali documentary - gabrirbag1 : RT @ChanceGardiner: Nel 1967, tre anni dopo la conquista del titolo mondiale, Muhammad Ali si rifiutò di combattere nella Guerra del Vietna… -