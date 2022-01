Morto Michele Ammendola | animatore della pizzeria-etica Porta Pazienza di Bologna e simbolo dell’antimafia

(Di sabato 8 gennaio 2022) È, colpito da infarto,del quartiere Pilastro di. Di origini napoletane, avrebbe compiuto 46 anni il 17 gennaio., nel suo locale ha sempre dato lavoro ai più fragili, usando prodotti che provenivano dalle terre confiscate alle organizzazioni criminali. Infatti, oltre ad essere unaè un progetto sociale di inclusione e reinserimento di persone in difficoltà, tra cui anche ragazzi con la sindrome di Down. Durante questi ultimi due annisi è trovata costretta a ...

AmmendolaNapoletano di origini, l'uomo era impegnato nell' antimafia al fianco dell'associazione fondata da don Luigi Ciotti, animando in prima linea l'iniziativa Facciamo un pacco ...Avrebbe compiuto 46 anni fra pochi giorni, era impegnato da anni in numerosi progetti di inclusione sociale a ...Da anni impegnato nel sociale contro la criminalità organizzata e in aiuto a persone in difficoltà, Michele Ammendola è morto per un infarto.Stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Lascia moglie e due figli piccoli. Era impegnato nel sociale e nel movimento anti mafia ...