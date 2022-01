Morata frustrato, dalla Spagna sicuri: vuole il Barcellona (Di domenica 9 gennaio 2022) . L’attaccante della Juve imbronciato a Torino «Morata è frustrato e arrabbiato». Il motivo? vuole andare al Barcellona. E’ questa la rivelazione che fa As sullo stato d’animo dell’attaccante della Juve. Per il giornale spagnolo il futuro del numero 9 bianconero a Torino è in bilico, a dispetto delle dichiarazioni di Allegri. Morata, infatti, attende con ansia che la Juve trovi un suo sostituto per raggiungere il suo mentore Xavi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) . L’attaccante della Juve imbronciato a Torino «e arrabbiato». Il motivo?andare al. E’ questa la rivelazione che fa As sullo stato d’animo dell’attaccante della Juve. Per il giornale spagnolo il futuro del numero 9 bianconero a Torino è in bilico, a dispetto delle dichiarazioni di Allegri., infatti, attende con ansia che la Juve trovi un suo sostituto per raggiungere il suo mentore Xavi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

