Montegrotto Terme, il Comune acquisisce gli immobili confiscati all'ex sindaco corrotto: "Serviranno per l'emergenza abitativa" (Di sabato 8 gennaio 2022) Gli appartamenti dell'ex sindaco corrotto andranno a chi una casa non ce l'ha. La giunta di Montegrotto Terme – 11mila abitanti ai piedi dei Colli Euganei, in provincia di Padova – ha ottenuto l'acquisizione definitiva al proprio patrimonio dei beni confiscati a Luca Claudio, l'ex primo cittadino di Montegrotto e Abano Terme arrestato nel giugno del 2016 per una lunga serie di tangenti in cambio di appalti pubblici. Dopo dieci mesi di carcere, Claudio aveva patteggiato una condanna a quattro anni di reclusione (poi ridotti a 3 anni, un mese e sette giorni) ottenendo dal gip gli arresti domiciliari. Il suo patrimonio era stato confiscato. Ora l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata ha accolto la ...

