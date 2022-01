Montalto, il teatro Lea Padovani apre il sipario per la nuova stagione 2021/2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) Montalto – Dal 27 gennaio il teatro Lea Padovani apre il sipario per la nuova stagione teatrale 2021/2022. Sei gli spettacoli di prosa in abbonamento la cui campagna parte l’11 gennaio. Una stagione che vede sul palcoscenico artisti cinematografici e teatrali di rilievo e noti al grande pubblico. Il 27 gennaio, alle ore 21:00, Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci aprono la stagione con “Un tram che si chiama desiderio”: un capolavoro di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi. L’11 febbraio 2022, alle ore 21:00, Giulio Scarpati salirà sul palcoscenico mettendo in scena “Il teatro comico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri. Il 14 febbraio, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022)– Dal 27 gennaio ilLeailper lateatrale. Sei gli spettacoli di prosa in abbonamento la cui campagna parte l’11 gennaio. Unache vede sul palcoscenico artisti cinematografici e teatrali di rilievo e noti al grande pubblico. Il 27 gennaio, alle ore 21:00, Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci aprono lacon “Un tram che si chiama desiderio”: un capolavoro di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi. L’11 febbraio, alle ore 21:00, Giulio Scarpati salirà sul palcoscenico mettendo in scena “Ilcomico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri. Il 14 febbraio, ...

