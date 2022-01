Mondiale a rischio per Insigne? Ci sono le parole di Mancini

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato un’intervista a SportWeek. Tra le altre cose, l’allenatore si è soffermato anche sull’ormai prossimo passaggio di Lorenzoal Toronto. Di seguito quanto evidenziato: “Nazionale? Lo dico da tre anni che il nostro obiettivo è di vincere l’Europeo e. Se ci credi hai molte possibilità di farcela”. “Spareggi? Prima dobbiamo battere la Macedonia. Poi vedremo chi incontreremo. Per ora non ho incubi. Resta valido quel sogno: finaleItalia-Brasile. E magari è un rigore di Jorignho”. FOTO: Imago –? Adesso gioca nel Napoli e ci giocherà sino a giugno. Non so cosa accadrà, il campionato del mondo è comunque a novembre, abbastanza vicino”.

Advertising

nicolarsr : I cavi #sottomarini che trasmettono #dati su Internet sono 'il vero sistema informativo mondiale'. Qualsiasi tentat… - Mterryf1 : L'ultima prima pagina mondiale Il trionfo di Kimi Raikkönen in Brasile e la conquista del titolo mondiale C'è spa… - ZetatielleM : Grammy Awards rimandati: il più grande evento mondiale della musica si ferma davanti a Omicron. A rischio il Festiv… - Mister_Mustard_ : @Adrianaaaaaaaa @umanesimo @MonsieurEnRouge Chi non si vaccina dopo 2 anni di pandemia mondiale mette più a rischio… - diegocatalano77 : Il #Covid-19 potrebbe nuovamente condizionare il mondiale di #F1? Il rischio c'è alla luce di quanto accaduto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale rischio

SpazioNapoli

...fermato la sua rimonta e la vittoria di una gara che lo ha rimesso in pista per la sfida, ... Unper il team di Toto Wolff, che avrebbe così messo a repentaglio l'affidabilità in gara ......globale? Penso che all'interno del dibattito oggi in corso sull'Antropocene ci sia ildi ... secondo le stime della Banca, entro il 2050 la produzione annuale di rifiuti solidi ...In Piemonte è stato riscontrato un caso di peste suina. A rilevarlo è stato l’Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, centro di referenza nazionale per le malattie da postivirus, dopo ave ...Per le scuole alle prese con la pandemia (e con il dilemma della riapertura in pieno tsunami variante Omicron) si è parlato di ‘protocollo finestre aperte’. E ormai sappiamo che proprio il ricambio de ...