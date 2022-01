Molière a passeggio A quattrocento anni dalla nascita del pensatore francese

Leggi su formiche

(Di sabato 8 gennaio 2022) Esattamente il 15 gennaio nasce Jean-Baptiste Poquelin, detto – e universalmente noto come –. L’anno è il 1622:orsono.lascia ai lettori dell’oggi testi moderni, commedie teatrali che riguardano molti dei moti d’animo che contraddistinguono l’individuo per come è a tutti noto. Si è in piena filosofia, di conseguenza non è il caso di tirare in ballo la psicologia e i profili caratteriali dei volti ideati dall’Autore. Anzitutto un abbozzo di biografia: parigino, è inizialmente indirizzato verso gli studi giuridici (!) dal padre; tuttavia il giovane decide di fondare una propria compagnia teatrale (si vedano l’utile scheda di R. Albanesi, Manuale di cultura della letteratura, p. 73, Tecniche nuove, 2021, e la relativa voce dell’Enciclopedia Treccani), dagli alterni successi. Ad ogni ...