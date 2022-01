Advertising

MediasetTgcom24 : Miur: scuole possono visionare situazione vaccinale degli studenti #Scuola - MediasetTgcom24 : Miur: le scuole possono visionare la situazione vaccinale studenti #Covid - Cicca371950501 : RT @fabioi855: @ProfPBianchi @chetempochefa @fabfazio Scuole alla ricerca disperata di docenti in materie STEM, e migliaia di idonei del co… - Cicca371950501 : RT @fabioi855: @chetempochefa Scuole alla ricerca disperata di docenti in materie STEM, e migliaia di idonei del concorso fatto a Luglio so… - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Miur: scuole possono visionare situazione vaccinale degli studenti #Scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Miur scuole

TGCOM

Lesono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Lo precisa il, spiegando che allemedie e superiori, con due positivi in classe, i requisiti per frequentare in presenza 'durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno'. ...Ilha inviato una nota in cui vengono sintetizzate le principali indicazioni in caso di ... La norma infatti autorizza 'lea prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza ...Il governo tira dritto sulla scuola, ma dal territorio si susseguono iniziative e appelli per il rinvio delle lezioni in presenza. Il commissario Figliuolo invia una circolare ai presidi per "disporre ...Le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Lo precisa il Miur, spiegando che alle scuole medie e superiori, con due positivi in classe, i requisiti per fr ...