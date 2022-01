Missionarie Madre Teresa | ripristinato accesso a fondi esteri

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il governo indiano hala registrazione delledella Carità al Foreign Contribution Regulation Act, aprendo così di nuovo le porte all’organizzazione ai. Lo fa sapere Ucanews. Era il giorno di Natale quando si seppe del blocco dei conti bancariimposto alla Congregazione fondata da. Al centro della questione c’erano non meglio precisate di condizioni di ammissibilità non soddisfatte che impedivano il rinnovo della registrazione al Foreign Contribution Regulation Act, la legge che regola la possibilità di ricevere contributi dall’estero. Sunita Kumar, portavoce delledella Carità, ha dichiarato: “Siamo felici e lieti che il governo centrale abbia realizzato e ...

Il governo indiano ha ripristinato la registrazione delledella Carità al Foreign Contribution Regulation Act (Fcra) aprendo così di nuovo le ...imposto alla Congregazione fondata da...Il governo di New Delhi fa marcia indietro e decide di sbloccare i fondi della organizzazione benefica diTeresa di Calcutta delledella Carità , permettendole di ricevere ...Il governo indiano ha ripristinato la registrazione delle Missionarie della Carità al Foreign Contribution Regulation Act, aprendo così di nuovo le porte all’organizzazione ai fondi esteri. Lo fa sape ...Madre Teresa è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1979 per il suo lavoro umanitario ed è stata dichiarata santa da Papa Francesco nel 2016, 19 anni dopo la sua morte. Si è risolta la vic ...