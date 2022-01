Miozzo: 'Un giorno di ricovero in terapie intensive costa 1.500 euro. Adeguare le sanzioni per i no vax' (Di sabato 8 gennaio 2022) "Molti si infettano ma non si ammalano. Voglio far notare che certamente è vero che i contagi sono in aumento, perchè questa è una variante molto più infettiva, ma è altrettanto vero che i vaccinati ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 gennaio 2022) "Molti si infettano ma non si ammalano. Voglio far notare che certamente è vero che i contagi sono in aumento, perchè questa è una variante molto più infettiva, ma è altrettanto vero che i vaccinati ...

Advertising

petergomezblog : Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico s… - Collettivo081 : RT @petergomezblog: Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - maxgreco : RT @petergomezblog: Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - Straccia2 : Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico s… - infosteo : @hipsterdelcazzo Il CTS chi? -