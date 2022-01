Ministero | le scuole sono ora autorizzate a conoscere lo stato vaccinale degli studenti Anticipazioni nota

(Di sabato 8 gennaio 2022) In arrivo laministeriale con le indicazioni per lecon le nuove regole su positivi e quarantena in classe. Uno dei chiarimenti più attesi è quello riguardante l'autorizzazione delloda parte delle. Questo è quanto si apprende dalla riunione in corso tra sindacati e ministro Bianchi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ministero: le scuole sono ora autorizzate a conoscere lo stato vaccinale degli studenti - orizzontescuola : Ritorno in classe, riunione in corso tra Ministero e sindacati. In arrivo nota Istruzione-Salute alle scuole - LucaVM_Ferraris : RT @Invetriata: Se siete d'accordo firmate e fate girare petizione CONTRO chiusura scuole, lanciata da collega di un liceo fiorentino Minis… - AndreaVicere : @MilaSpicola @LuMo71 @myrtamerlino @corradoformigli @fabfazio @Ciribini @sbonaccini @matteoricci @roxsasso Dall'art… - UnaTelaBianca : RT @Invetriata: Se siete d'accordo firmate e fate girare petizione CONTRO chiusura scuole, lanciata da collega di un liceo fiorentino Minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero scuole

...solo le istruzioni dee del CTS ma anche l'esempio delle regioni più virtuose in materia di protezione dell'infanzia, che guarda caso sono anche le ultime regioni ad aver chiuso le. ...Il ritorno in classe è nel segno della didattica a distanza. Non perché si sia deciso di "chiudere" le- la Lombardia non ha neanche spostato il rientro da ieri a lunedì e ildell'Istruzione conferma la volontà di restare in presenza - , ma perché quasi in ogni classe si contano ...Il Governo impugnerà l’ordinanza di De Luca sulle scuole chiuse in Campania? Ci sono speranze sul fatto che il blocco delle attività in presenza per gli studenti campani dal 10 al 29 gennaio sia revoc ...Non solo le scuole elementari e medie. In Campania resteranno chiusi fino al 29 gennaio anche nidi e scuole per l'infanzia. Lo prevede l'ordinanza firmata dal p ...