Milano, tornano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata? Un'incredibile scoperta, chi è finito in manette (Di sabato 8 gennaio 2022) Tanti, troppi i sospetti di due coniugi di Milano che si sono visti svaligiare casa. Rientrati nella propria abitazione dopo alcuni giorni di vacanza, la coppia, di rispettivamente 64 e 59 anni, si è trovata l'appartamento sottosopra. Tra le varie cose mancavano gioielli, orologi e monili preziosi dal valore complessivo di 100mila euro. Eppure sulla porta non c'era alcun segno di effrazione. Da qui i primi dubbi. Avvisati in tempo record gli agenti, i primi sospetti si sono indirizzati verso la colf, la collaboratrice domestica dello Sri Lanka, una donna di 45 anni senza precedenti che ora è in stato di fermo. A incastrarla alcune immagini delle telecamere di sicurezza. Qui si vede la colf uscire dal portone principale del palazzo con in mano un sacco nero simile a quelli usati per l'immondizia. Fin qui nulla di strano se non fosse che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Tanti, troppi i sospetti di due coniugi diche si sono visti svaligiare. Rientrati nella propria abitazione dopo alcuni giorni di vacanza, la coppia, di rispettivamente 64 e 59 anni, si è trovata l'appartamento sottosopra. Tra le varie cose mancavano gioielli, orologi e monili preziosi dal valore complessivo di 100mila euro. Eppure sulla porta non c'era alcun segno di effrazione. Da qui i primi dubbi. Avvisati in tempo record gli agenti, i primi sospetti si sono indirizzati verso la colf, la collaboratrice domestica dello Sri Lanka, una donna di 45 anni senza precedenti che ora è in stato di fermo. A incastrarla alcune immagini delle telecamere di sicurezza. Qui si vede la colf uscire dal portone principale del palazzo con in mano un sacco nero simile a quelli usati per l'immondizia. Fin qui nulla di strano se non fosse che i ...

Advertising

Italia_Notizie : Viale Lunigiana, i senzatetto tornano a dormire nel tunnel. «Un bus come rifugio mobile» - GianPie26057602 : Ma quando tornano a Milano?#TZVip - Giorno_Milano : Comune e Iulm tornano in remoto - Cris50125001 : @franvanni Li di fronte c'e il kebbabbaro vanno a pranzo poi tornano a Milano - fgiacomotti : RT @ilfoglio_it: Il #Covid non interrompe il lavoro dell'industria della #moda, nonostante l'assenza di alcune importanti firme come Cucine… -