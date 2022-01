Milan | Pioli | Zlatan sempre incavolato In caso di rigore tirerà ancora lui se se la sente

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del "Penzo" con il Venezia. Di seguito le sue parole riportate da TMW.Come ha visto Ibrahimovic dopo...

Chiaro, non è contento per il rigore, ma è contento del contributo dato alla squadra': lo dice il tecnico delStefanoalla vigilia della sfida contro il Venezia tornando sul rigore ......precisa e dettagliata quella di Stefanoche dopo il netto successo sulla Roma di Mourinho, si prepara per il lunch match contro il Venezia valido per il 21° turno di Serie A. Per ilsarà ...Ancora senza difesa (causa Covid) e dopo aver archiviato il bel successo di San Siro contro la Roma di José Mourinho, il Milan torna in campo a Venezia ... lo fa con grande passione», ha detto Stefano ...C’è anche il Barcellona su Renato Sanches – Dopo l’ottimo lavoro svolto da Maldini e Massara, la società rossonera vuole continuare il percorso intrapreso dai due dirigenti rossoneri. Pioli aspetta se ...