Milan destinazione preferita da Botman, ma valutazione del Lille rimane troppo alta (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Milan continua a seguire con attenzione il mercato dei difensori, alla ricerca del profilo giusto per sostituire Kjaer dopo il brutto infortunio del difensore danese. La volontà sembra quella di cercare non un “tappabuchi” per il solo finale di stagione, ma piuttosto un profilo forte e futuribile per le prossime stagioni. Il nome preferito rimane quello di Sven Botman. Il difensore del Lille, come riporta il Corriere dello Sport, sembrerebbe gradire la destinazione rossonera, soprattutto perché l’altra forte pretendente, il Newcastle, ha sì potenza economica ma non ancora una forte attrattiva sul campo, tanto che al momento rischia addirittura la retrocessione. A complicare il matrimonio tra Botman e il Milan, però, rimane l’alta ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilcontinua a seguire con attenzione il mercato dei difensori, alla ricerca del profilo giusto per sostituire Kjaer dopo il brutto infortunio del difensore danese. La volontà sembra quella di cercare non un “tappabuchi” per il solo finale di stagione, ma piuttosto un profilo forte e futuribile per le prossime stagioni. Il nome preferitoquello di Sven. Il difensore del, come riporta il Corriere dello Sport, sembrerebbe gradire larossonera, soprattutto perché l’altra forte pretendente, il Newcastle, ha sì potenza economica ma non ancora una forte attrattiva sul campo, tanto che al momento rischia addirittura la retrocessione. A complicare il matrimonio trae il, però,l’...

