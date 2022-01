Michele Cucuzza, dopo l’oblio il clamoroso ritorno alle origini: il 2022 inizia col botto (Di sabato 8 gennaio 2022) Michele Cucuzza e il grande ritorno in televisione: finalmente una nuova opportunità, ecco tutti i dettagli della vicenda. Michele Cuccuzza (screenshot YouTube)Il giornalista Michele Cuccuzza tornerà finalmente in televisione. dopo aver preso parte ad alcuni programmi come il Grande Fratello Vip, La vita in diretta e Uno Mattina, Cucuzza ritornerà ben presto alla guida di un telegiornale. Il giornalista, infatti, dal 1988 al 1998 è stato impegnato nella conduzione del Tg2. Questa volta, però, come era già successo in passato, Cucuzza collaborerà con una rete locale, Antenna Sicilia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Uno schifo, non c’è nessun rispetto”: rivolta pubblica contro Rete 4, Mediaset sbaglia tutto Cucuzza ritorna ... Leggi su specialmag (Di sabato 8 gennaio 2022)e il grandein televisione: finalmente una nuova opportunità, ecco tutti i dettagli della vicenda.Cuccuzza (screenshot YouTube)Il giornalistaCuccuzza tornerà finalmente in televisione.aver preso parte ad alcuni programmi come il Grande Fratello Vip, La vita in diretta e Uno Mattina,ritornerà ben presto alla guida di un telegiornale. Il giornalista, infatti, dal 1988 al 1998 è stato impegnato nella conduzione del Tg2. Questa volta, però, come era già successo in passato,collaborerà con una rete locale, Antenna Sicilia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Uno schifo, non c’è nessun rispetto”: rivolta pubblica contro Rete 4, Mediaset sbaglia tuttoritorna ...

CIAfra73 : RT @_Alessio_88: Ecco il promo di Michele Cucuzza nuovo direttore del nuovo tg di Antenna Sicilia @Federic01996 - Federic01996 : RT @_Alessio_88: Ecco il promo di Michele Cucuzza nuovo direttore del nuovo tg di Antenna Sicilia @Federic01996 - _Alessio_88 : Ecco il promo di Michele Cucuzza nuovo direttore del nuovo tg di Antenna Sicilia @Federic01996 - rtl1025 : ?? Dopo anni di gavetta in #Sicilia ed un passato glorioso in #Rai, alla conduzione del Tg2 e de La vita in diretta,… - _Alessio_88 : @Federic01996 Ho appena scoperto che hanno preso Michele Cucuzza come direttore del nuovo tg che partirà domenica (… -