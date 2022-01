Meteo weekend: vortice freddo sull’Italia. Neve anche in pianura e burrasche di vento (Di sabato 8 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Nel corso dell’imminente weekend una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico transiterà sull’Italia, pilotata da un vortice di bassa pressione che si collocherà proprio sullo Stivale, alimentato da una discesa di aria fredda di estrazione artica. Seguiranno una perturbazione ancora in azione sulle regioni meridionali in avvio di weekend, giunta venerdì. Una nuova giungerà sabato sui confini alpini centro-occidentali e in Sardegna e si porterà rapidamente verso il Meridione, tralasciando le regioni centro-settentrionali. L’altra giungerà sabato sera sui confini alpini occidentali e si porterà domenica sulle regioni centrali e meridionali con maltempo in intensificazione e Neve anche a quote basse, saltando però quasi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Nel corso dell’imminenteuna serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico transiterà, pilotata da undi bassa pressione che si collocherà proprio sullo Stivale, alimentato da una discesa di aria fredda di estrazione artica. Seguiranno una perturbazione ancora in azione sulle regioni meridionali in avvio di, giunta venerdì. Una nuova giungerà sabato sui confini alpini centro-occidentali e in Sardegna e si porterà rapidamente verso il Meridione, tralasciando le regioni centro-settentrionali. L’altra giungerà sabato sera sui confini alpini occidentali e si porterà domenica sulle regioni centrali e meridionali con maltempo in intensificazione ea quote basse, saltando però quasi ...

