Massimiliano Rosolino senza mezzi termini | “Con Federica Pellegrini? Lo confermo …”

Advertising

zazoomblog : Massimiliano Rosolino e il flirt passato con Federica Pellegrini: a Verissimo il campione rompe il silenzio -… - imabitchys : La Titova è la compagna di Massimiliano rosolino ?? ?? che crossover pazzesco #verissimo - CorriereCitta : Massimiliano Rosolino, chi è il marito di Natalia Titova: età, figlie, altezza, carriera, Instagram, matrimonio - CorriereCitta : Natalia Titova: chi è, età, carriera, chi è il marito Massimiliano Rosolino, figlie, Instagram, altezza, oggi, mala… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

A "Verissimo" Silvia Toffanin non ci crede:parla per la prima volta del flirt con Federica Pellegrini. Quello che non ha mai dettoe Natalia Titova sono stati i primissimi ospiti della nuova ...Non c'è stata alcuna storia d'amore, tra Federica Pellegrini e. Solo un piccolo ed innocente flirt, tanto tempo fa.Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, e Natalia Titova si raccontano a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ospiti di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L'ex campione di nuoto e la sua compagna ...