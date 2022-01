Massimiliano Rosolino | perché è finita la relazione con Roberta Capua

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nel passato di, una intensacon il campione di nuoto. Per gli amanti dello sport e delle trasmissioni televisive,non ha bisogno di presentazioni. Il nuotatore azzurro ha vinto 14 campionati europei tra il 1995 ed il 2008, diventando uno dei più grandi se non il più grande nuotatore della storia italiana. Dopo il ritiro dalle piscine,non ha disdegnato una parentesi televisiva. I fan di Ballando con le stelle lo ricorderanno in coppia con Natalia Titova nell’edizione del 2007, una delle primissime del programma condotto da Milly Carlucci. Galeotto fu il palco di Ballando:e Natalia hanno provato subito una forte attrazione che i giudici ed ...

Advertising

ParliamoDiNews : Massimiliano Rosolino parla del flirt con Federica Pellegrini: `Confermo` #massimiliano #rosolino #parla #flirt… - GenteVipNews : ‘Verissimo’ Massimiliano Rosolino ospite di oggi 8 gennaio - _Sport_Calcio_ : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Massimiliano Rosolino e Natalia Tit… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ci… - redazionerumors : Massimiliano Rosolino rompe il silenzio sul flirt con Federica Pellegrini: “Confermo quello che ha detto”… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

Intervista di coppia per Natalia Titova e, e ancora: Sara Ricci e il suo ricordo di Paolo Calissano , appena scomparso. Direttamente dal nuovo programma di Italia1 "Back to ...Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo , in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 su Canale5 . Silvia Toffanin incontra Natalia Titova e, Vincenzo Salemme , Eva Grimaldi e Imma Battaglia . Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate Torna il doppio appuntamento con Verissimo , il talk show condotto da ...Torna "Verissimo" nel primo weekend del 2022, sabato 8 e domenica 9 gennaio: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate.Gli ospiti di sabato 8 gennaio 2022. Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Salvatore Esposito, attore napoletano, classe 1986, noto per Gomorra. Vincenzo Salemme, att ...