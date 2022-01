Massimiliano Rosolino | chi è il marito di Natalia Titova | età | figlie | altezza | carriera | Instagram | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la prima del 2022. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e, la coppia formata dae la ballerina: chi è, età,nasce a Napoli l’11 luglio del 1978, da padre napoletano e madre australiana. Si è sempre dedicato allo sport, in particolare al nuoto fino a quando anche lui ha fatto l’esordio olimpico nel 1996, ai Giochi di Atlanta. Da allora si è conquistato 35 titoli nazionali. Ma non solo nuoto.è anche stato l’ultimo inviato dall’Honduras durante la trasmissione di successo di Canale 5 L’Isola dei Famosi. E questa sera torna in tv per fare ...