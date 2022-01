Marta Bassino terza nel gigante di Kranjska, vince Sara Hector (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Marta Bassino sulla ‘sua' Podkoren-3, la pista di Kranjska Gora in Slovenia, non tradisce le attese e si classifica terza nello slalom gigante di Coppa del mondo. La sciatrice azzurra al termine delle due manche ha accusato un ritardo di 1”32 dalla vincitrice, la svedese Sara Hector. Seconda a 96 centesimi dalla vincitrice la francese Tessa Worley. Per Bassino, 25 anni di Borgo San Dalmazzo, portacolori dell'Esercito, quello di oggi è il 19/o podio in carriera, l'11/o per l'Italia in questa stagione. Bassino lo scorso anno nella località slovena aveva centrato una fantastica doppietta in appena ventiquattro ore. Per Hector, al secondo successo in questa stagione dopo quello prima di Natale a Courchevel, la ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI -sulla ‘sua' Podkoren-3, la pista diGora in Slovenia, non tradisce le attese e si classificanello slalomdi Coppa del mondo. La sciatrice azzurra al termine delle due manche ha accusato un ritardo di 1”32 dalla vincitrice, la svedese. Seconda a 96 centesimi dalla vincitrice la francese Tessa Worley. Per, 25 anni di Borgo San Dalmazzo, portacolori dell'Esercito, quello di oggi è il 19/o podio in carriera, l'11/o per l'Italia in questa stagione.lo scorso anno nella località slovena aveva centrato una fantastica doppietta in appena ventiquattro ore. Per, al secondo successo in questa stagione dopo quello prima di Natale a Courchevel, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Marta Bassino Sara Hector trionfa nel gigante di Kranjska Gora, terza Marta Bassino Terza e sorridente Marta Bassino (1"32), 25 anni, che sul pendio dove ha fatto doppietta la scorsa stagione, non ritrova la stessa magia ma vola ugualmente sul podio. Un altro terzo posto, sempre in ...

Sci, Marta Bassino terza a Kranjska. Trionfa Hector Kranjska Gora, 8 gennaio 2022 " Torna sul podio in slalom gigante Marta Bassino . La sciatrice di Cuneo ha ottenuto un buon terzo posto sulla difficile pista di Kranjska Gora dietro alla francese Tessa Worley e alla svedese Sara Hector, al termine di una gara resa ...

Marta Bassino terza nel gigante di Kranjska, vince Sara Hector AGI - Agenzia Giornalistica Italia Kranjska Gora, Bassino: "Sto ritrovando buone sensazioni" Il podio nello slalom gigante è stato un altro segnale incoraggiante per l'azzurra: "L'atteggiamento ha fatto la differenza" ...

Brava Marta! La Bassino sul podio nel gigante di Kranjska Gora Marta Bassino ha chiuso al terzo posto lo slalom gigante di Kranjska Gora. Brutta di Luca De Aliprandini che nel gigante di Adelboden: le sue condizioni saranno rivalutate. È una giornata comunque pos ...

