Mario Draghi terrà una conferenza stampa lunedì per spiegare il decreto Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà lunedì una conferenza stampa sul nuovo decreto Covid che ha sancito l’estensione del Super Green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50. Lo confermano oggi fonti di Palazzo Chigi all’agenzia Ansa dopo le indiscrezioni di stampa. Secondo le fonti in un primo momento si era ipotizzato anche di tenere la conferenza stampa giovedì, dopo l’ok al nuovo decreto con gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti-Covid. Poi in serata si è deciso di svolgerla lunedì alla riapertura, viene spiegato, di scuole e attività. La conferenza stampa servirà per illustrare il ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente del Consigliounasul nuovoche ha sancito l’estensione del Super Green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50. Lo confermano oggi fonti di Palazzo Chigi all’agenzia Ansa dopo le indiscrezioni di. Secondo le fonti in un primo momento si era ipotizzato anche di tenere lagiovedì, dopo l’ok al nuovocon gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti-. Poi in serata si è deciso di svolgerlaalla riapertura, viene spiegato, di scuole e attività. Laservirà per illustrare il ...

