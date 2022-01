Mancini ha le idee chiare: l’obiettivo del tecnico azzurro (Di sabato 8 gennaio 2022) Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana di calcio sembra avere le due e gli obiettivi ben chiari. A rivelarlo è Sportweek, magazine con il quale l’allenatore nato a Jesi si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata. I temi toccati sono stati vari, ma certo non poteva mancare la domanda sui prossimi mondiali. L’Italia ancora deve conquistarsi il pass per la competizione ma l’ex Inter sembra tranquillo, Mancini-Italia Queste le sue parole: “Lo dico da tre anni che il nostro obiettivo è di vincere l’Europeo e Mondiale. Se ci credi hai molte possibilità di farcela. “Prima dobbiamo battere la Macedonia. Poi vedremo chi incontreremo. Per ora non ho incubi. Resta valido quel sogno: finale Mondiale Italia-Brasile. E magari è un rigore di Jorginho”. Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Robertodella nazionale italiana di calcio sembra avere le due e gli obiettivi ben chiari. A rivelarlo è Sportweek, magazine con il quale l’allenatore nato a Jesi si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata. I temi toccati sono stati vari, ma certo non poteva mancare la domanda sui prossimi mondiali. L’Italia ancora deve conquistarsi il pass per la competizione ma l’ex Inter sembra tranquillo,-Italia Queste le sue parole: “Lo dico da tre anni che il nostro obiettivo è di vincere l’Europeo e Mondiale. Se ci credi hai molte possibilità di farcela. “Prima dobbiamo battere la Macedonia. Poi vedremo chi incontreremo. Per ora non ho incubi. Resta valido quel sogno: finale Mondiale Italia-Brasile. E magari è un rigore di Jorginho”.

