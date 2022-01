Mamma teme il contagio da Covid | il figlio è positivo | lei lo chiude nel bagagliaio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Choc negli Stati Uniti dove unaha chiuso il13enne neldella sua auto, per il timore di essere contagiata dal. La protagonista della vicenda è un'insegnante del Texas, ...

Choc negli Stati Uniti dove una mamma ha chiuso il figlio 13enne nel bagagliaio della sua auto, per il timore di essere contagiata dal Covid. La protagonista della vicenda è un'insegnante del Texas, Sarah Beam, 41 anni, che stava...