"Mamma non c'è più". Televisione e musica italiana in lutto, addio cantante e attrice (Di sabato 8 gennaio 2022) lutto nel mondo della tv e dello spettacolo. Ad annunciare la dolorosa scomparsa, il figlio attraverso un post diffuso sui social. Aveva 66 anni la celebre attrice, cantante e showgirl Gloria Piedimonte. Lungo la sua carriera a renderla celebre è stata la trasmissione "Discoring" di Gianni Boncompagni. La madre di Giovanni si è spenta nell'ospedale di Mantova nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Un messaggio intriso di dolore quello di Giovanni, figlio di Gloria Piedimonte, venuta a mancare a causa di alcune complicanze dovute al Covid-19. L'attrice, cantante e showgirl soffriva di una seria patologia pregressa. "Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che Gloria Piedimonte, mia madre, moglie di un uomo straordinario, artista, amica di molti ed ...

