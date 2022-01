Madre chiude il figlio positivo nel bagagliaio dell'auto: aveva paura di essere contagiata (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'insegnante americana è accusata di aver chiuso il figlio positivo al coronavirus nel bagagliaio dell'auto per timore di essere contagiata. Il fatto in Texas. Per lei è scattato un mandato di arresto per aver messo in... Leggi su europa.today (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'insegnante americana è accusata di aver chiuso ilal coronavirus nelper timore di. Il fatto in Texas. Per lei è scattato un mandato di arresto per aver messo in...

Advertising

ShootersykEku : Per evitare il contagio del figlio positivo,la madre lo chiude nel bagagliaio...Siamo arrivati a questo... COVID-19… - mrtnistyping : RT @frostyelevenn: vai a scuola al tuo paese sei normale o sei gay? principesse con le gambe aperte tu saresti una madre? vai a mangiare fu… - kkulfm6I3 : mia madre che chiude la porta perché non vuole sentirmi blaterare in francese, sinceramente same - offwiththeheads : @BlackTristan @rebelich_ A me il 'mi sono innamorato di uno come me' è piaciuto, l'ho trovato molto dolce. Ho appre… - iAmZaYnMaLiiK : @t1ghtrop3Z MIA MADRE UGUALE, A BREVE MI CHIUDE IN CAMERA HAGSHAG -