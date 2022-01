Made in Usa vs Japan - Toyota supera GM negli States: breve storia di una lunga guerra dei mondi (Di sabato 8 gennaio 2022) Non era mai successo nella storia: per la prima volta nel 2021 un costruttore automobilistico di nazionalità diversa da quella statunitense è in cima alla classifica dei più grandi, in termini di vendite, sul suolo domestico. A insediarsi sul gradino più alto - questa è la notizia più rilevante dei dati di mercato in corso di pubblicazione in queste ore - negli ultimi dodici mesi negli Usa è stata la Toyota. Il Made in Japan ha superato il Made in Usa. L'exploit commerciale del colosso giapponese si è tradotto anche in una seconda conseguenza: l'interruzione di un dominio, quello della General Motors, che era incontrastato ormai da novanta anni. La GM aveva raggiunto il primo gradino del podio in casa nel 1931, spodestando la Ford, e da allora non ne ... Leggi su quattroruote (Di sabato 8 gennaio 2022) Non era mai successo nella: per la prima volta nel 2021 un costruttore automobilistico di nazionalità diversa da quella statunitense è in cima alla classifica dei più grandi, in termini di vendite, sul suolo domestico. A insediarsi sul gradino più alto - questa è la notizia più rilevante dei dati di mercato in corso di pubblicazione in queste ore -ultimi dodici mesiUsa è stata la. Ilinhato ilin Usa. L'exploit commerciale del colosso giapponese si è tradotto anche in una seconda conseguenza: l'interruzione di un dominio, quello della General Motors, che era incontrastato ormai da novanta anni. La GM aveva raggiunto il primo gradino del podio in casa nel 1931, spodestando la Ford, e da allora non ne ...

