L'ultimatum della banca Usa: 'Entro il 14 gennaio o vaccinati o licenziati' (Di sabato 8 gennaio 2022) Negli Stati Uniti c'è chi corre ai ripari per contrastare l'avanzata del Covid: tutti i dipendenti statunitensi dello staff della banca d'investimento Citigroup hanno tempo fino al 14 gennaio per ... Leggi su globalist (Di sabato 8 gennaio 2022) Negli Stati Uniti c'è chi corre ai ripari per contrastare l'avanzata del Covid: tutti i dipendenti statunitensi dello staffd'investimento Citigroup hanno tempo fino al 14per ...

Advertising

mattinodipadova : Non è dato sapere di quali dati si siano impossessati i cyber criminali ma gli stessi vertici della Regione non esc… - lapresielapagai : RT @Vitellozzo: Ultimatum Serbia all'Australia per far giocare Djokovic, l'Australia considera irricevibile l'ultimatum, Serbia dichiara gu… - Roy_Ven : RT @Vitellozzo: Ultimatum Serbia all'Australia per far giocare Djokovic, l'Australia considera irricevibile l'ultimatum, Serbia dichiara gu… - Vitellozzo : Ultimatum Serbia all'Australia per far giocare Djokovic, l'Australia considera irricevibile l'ultimatum, Serbia dic… - AKorybko : RT @marx_xxi: La proposta 'Security Equation' della Russia non è un 'Ultimatum'! -