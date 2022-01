Love is in the air, spoiler turchi: Serkan scopre che la Art Life è nei guai (Di sabato 8 gennaio 2022) Per Serkan Bolat, durante le prossime puntate di Love is in the air, arriveranno gioie e dolori. Se, infatti, la situazione con Eda finalmente si chiarirà e i due convoleranno anche a nozze, a livello lavorativo l'architetto si troverà a dover fronteggiare una delle crisi più gravi che la Art Life abbia mai conosciuto. Durante il matrimonio della coppia, Piril verrà a sapere che un importante affare in Qatar è saltato e, poiché l'azienda aveva chiesto un ingente prestito alle banche, ora rischierà il fallimento, al punto che tutte le carte di credito ad essa collegate saranno bloccate. Ad accorgersi della situazione sarà Aydan, ma anche Eda, in viaggio di nozze con Serkan in Italia, inizierà a sospettare che ci siano problemi quando vedrà respinti i pagamenti in hotel tentati dal consorte. A quel punto, come ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) PerBolat, durante le prossime puntate diis in the air, arriveranno gioie e dolori. Se, infatti, la situazione con Eda finalmente si chiarirà e i due convoleranno anche a nozze, a livello lavorativo l'architetto si troverà a dover fronteggiare una delle crisi più gravi che la Artabbia mai conosciuto. Durante il matrimonio della coppia, Piril verrà a sapere che un importante affare in Qatar è saltato e, poiché l'azienda aveva chiesto un ingente prestito alle banche, ora rischierà il fallimento, al punto che tutte le carte di credito ad essa collegate saranno bloccate. Ad accorgersi della situazione sarà Aydan, ma anche Eda, in viaggio di nozze conin Italia, inizierà a sospettare che ci siano problemi quando vedrà respinti i pagamenti in hotel tentati dal consorte. A quel punto, come ...

