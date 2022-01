Lollobrigida | splendido bis | altro bronzo europeo nei 1500 metri

(Di sabato 8 gennaio 2022) ancora podio per Francescaai campionati europei di pattinaggio velocità: l'azzurra ha conquistato la seconda medaglia dinei. Nella giornata di ieri la numero uno delle ...

Domani ultima giornata conimpegnata nella 'sua' mass start. Leggi i commenti Sport Invernali: tutte le notizie Gasport 8 gennaio - 18:39Dopo il podio nei 3000 metri di venerdì Francescasi regala un'altra top 3, questa volta nella sua specialità preferita, la Mass Start. ... il secondo di questofine settimana, ...La stagione magica di Francesca Lollobrigida prosegue intatta, sempre più incredibile. Due giornate, due medaglie per lei in questa edizione dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Heerenveen ...Il Team Pursuit tricolore coglie il primo podio azzurro della competizione con un bellissimo bronzo conquistato con il tempo di 3'43'416. Nella prima giornata di gare degli Europei di Heerenveen, sul ...