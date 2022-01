Lo adesca in chat | poi lo uccide e lo smembra per “sodisfare le proprie fantasie cannibali” | condannato all’ergastolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Hato un uomo online invitandolo a uscire per un appuntamento e, una volta lì, lo ha ucciso, fatto a pezzi e ne ha mangiato i resti. Per questo è statoStefan R., 42 anni, che uccise a fine 2020 un ingegnere 43enne per “le”. Durante il processo, i giudici hanno ricostruito i dettagli dell’omicidio, definendo il killer “inumano”. Da parte sua, l’accusato si è difeso affermando di aver trovato il partner, conosciuto su unadi dating, già morto all’indomani mattina, e aver deciso successivamente dirne il corpo. Alcune parti del cadavere, ossa in particolare, vennero poi rinvenute dai residenti in un parco nella zona nord di Berlino, Pankow, dove l’uomo aveva ...