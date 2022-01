LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: Lollobrigida di bronzo anche nei 1500! Poker d’ori ai Paesi Bassi. Delude Ghiotto (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL PODIO DI FRANCESCA Lollobrigida IL RIEPILOGO DELLE GARE DI OGGI 17.37: Si chiude qui la nostra DIRETTA. L’appuntamento è per domani alle 14.05 per l’ultima giornata di gare in cui verranno assegnate altre sei medaglie con l’Italia che si potrà prendere nuove soddisfazioni. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.35: Arriva dunque la terza medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di Heerenveen e porta la firma di Francesca Lollobrigida. terza nei 1500. La giornata non è riservato altre soddisfazioni all’Italia. Settimo posto per un Ghiotto al di sotto delle aspettative nei 5000 e quinto posto per l’Italia nella Team Sprint 17.34: Questa la classifica finale dei 1500 femminili: 1 Antoinette de Jong NED 1:53.812 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL PODIO DI FRANCESCAIL RIEPILOGO DELLE GARE DI OGGI 17.37: Si chiude qui la nostra. L’appuntamento è per domani alle 14.05 per l’ultima giornata di gare in cui verranno assegnate altre sei medaglie con l’Italia che si potrà prendere nuove soddisfazioni. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.35: Arriva dunque la terza medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di Heerenveen e porta la firma di Francesca. terza nei 1500. La giornata non è riservato altre soddisfazioni all’Italia. Settimo posto per unal di sotto delle aspettative nei 5000 e quinto posto per l’Italia nella Team Sprint 17.34: Questa la classifica finale dei 1500 femminili: 1 Antoinette de Jong NED 1:53.812 2 ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata degli Europei ed altre possibilità di medaglia per l'Italia! - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la medaglia nei 5000 metri - #Speed #skating… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - Gabigolrp : Live on, Gabigol da SPEED de volta??? Tutoria on!! -