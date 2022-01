LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin non brillanti, Gut-Behrami davanti a tutte! Attesa per Bassino (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.09 Perde tantissimo nel finale una Wendy Holdener deludente. La svizzera sembra appesantita, ingolfata, non trovare la fluidità dei giorni migliori. Ottava piazza a 86 centesimi da Gut-Behrami. 13.07 Sbaglia Holtmann che si ferma e non riacquista velocità: diciottesima posizione a 3?04 da Lara Gut che ha già recuperato la bellezza di cinque posizioni. 13.05 1?68 di ritardo per Clara Direz che perde tantissimo da Lara Gut e si inserisce in decima posizione. 13.04 Non basta il miglior tempo in fondo per Shiffrin che è terza a 13 centesimi da Gut: la statunitense quindi non guadagnerà tanti punti in ottica generale. 13.03 Shiffrin non troppo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.09 Perde tantissimo nel finale una Wendy Holdener deludente. La svizzera sembra appesantita, ingolfata, non trovare la fluidità dei giorni migliori. Ottava piazza a 86 centesimi da Gut-. 13.07 Sbaglia Holtmann che si ferma e non riacquista velocità: diciottesima posizione a 3?04 da Lara Gut che ha già recuperato la bellezza di cinque posizioni. 13.05 1?68 di ritardo per Clara Direz che perde tantissimo da Lara Gut e si inserisce in decima posizione. 13.04 Non basta il miglior tempo in fondo perche è terza a 13 centesimi da Gut: la statunitense quindi non guadagnerà tanti punti in ottica generale. 13.03non troppo ...

