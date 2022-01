LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: terza Bassino, fuori Goggia. Seconda manche alle 12.30 (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN alle 10.30 E 13.30 10.52 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.30 per la Seconda manche. A più tardi. 10.50 La classifica dopo la prima manche: Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta Bassino (Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26 14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55. Non qualificate Sofia Goggia, Roberta Midali, Roberta Melesi e Vivien ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN10.30 E 13.30 10.52 Grazie per averci seguito, appuntamento12.30 per la. A più tardi. 10.50 La classifica dopo la prima: Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta(Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26 14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55. Non qualificate Sofia, Roberta Midali, Roberta Melesi e Vivien ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: De Aliprandini punta al podio sulla mitica Chuenisbärgli. Prima… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE slalom gigante #Adelboden 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE gigante femminile di Kranjska Gora e gigante maschile di Adelboden - Quotidianinet : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino terza, indietro Shiffrin e Vlhova - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino seconda, indietro Shiffrin e Vlhova - OA Sport -