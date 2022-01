LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino sul podio!! Worley davanti, Hector si gioca la vittoria (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.31 96 CENTESIMI DI VANTAGGIO E PRIMO TEMPO DI MANCHE PER SUA MAESTA’ SARA Hector!! La svedese è diventata a tutti gli effetti la regina del Gigante. 13.30 84 centesimi di margine per Hector! 13.30 PAZZESCA Hector!! 62 centesimi su Tessa Worley nel primo tratto! 13.29 E’ davanti Tessa Worley! 36 centesimi di vantaggio su Bassino: 34 podi in carriera per la transalpina. 13.28 Torna a guadagnare la francese che adesso a 26 centesimi su Bassino. 13.28 Perde tanto Tessa Worley da Bassino! Nove centesimi di ritardo! 13.27 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.31 96 CENTESIMI DI VANTAGGIO E PRIMO TEMPO DI MANCHE PER SUA MAESTA’ SARA!! La svedese è diventata a tutti gli effetti la regina del. 13.30 84 centesimi di margine per! 13.30 PAZZESCA!! 62 centesimi su Tessanel primo tratto! 13.29 E’Tessa! 36 centesimi di vantaggio su: 34 podi in carriera per la transalpina. 13.28 Torna a guadagnare la francese che adesso a 26 centesimi su. 13.28 Perde tanto Tessada! Nove centesimi di ritardo! 13.27 ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Grenier al comando davanti a Gut-Behrami fra poco Bassino! -… - News24_it : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE gigante femminile di Kranjska Gora e gigante maschile di Adelboden - Eu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: comincia la seconda manche! Attesa per Bassino - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: guida Odermatt. De Aliprandini ko. Cinque azzurri nella seconda… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW 2: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA:... -