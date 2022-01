LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino sul podio! Vince Hector, solo 36 punti per Shiffrin (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.40 Ecco la nuova classifica di specialità del Gigante femminile: 1. Sara Hector (Svezia) 362 2. Mikaela Shiffrin (USA) 316 3. Tessa Worley (Francia) 307 4. Petra Vlhova (Slovacchia) 2515. Marta Bassino (Italia) 160 13.38 Questa la classifica del Gigante femminile di Kranjska Gora: 1 Sara Hector 2? 15.79 2 Tessa Worley +00.963 Marta Bassino +01.32 4 Valérie Grenier +01.39 5 Lara Gut-Behrami +01.92 6 Maryna Gasienica Daniel +01.96 7 Mikaela Shiffrin +02.05 8 Tina Robnik +02.06 9 Meta Hrovat +02.13 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.40 Ecco la nuova classifica di specialità delfemminile: 1. Sara(Svezia) 362 2. Mikaela(USA) 316 3. Tessa Worley (Francia) 307 4. Petra Vlhova (Slovacchia) 2515.(Italia) 160 13.38 Questa la classifica delfemminile di: 1 Sara2? 15.79 2 Tessa Worley +00.963+01.32 4 Valérie Grenier +01.39 5 Lara Gut-Behrami +01.92 6 Maryna Gasienica Daniel +01.96 7 Mikaela+02.05 8 Tina Robnik +02.06 9 Meta Hrovat +02.13 10 ...

