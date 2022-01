LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: bella rimonta di Ellenberger, fra poco Curtoni (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.43 BRUTTA CADUTA PER PAULA MOLTZAN! Va in rotazione la statunitense che si era rialzata, ma si è ributtata a terra dolorante. 12.41 Quattro centesimi di ritardo per Ricarda Haaser! Buona prova per l’austriaca che nel secondo settore ha fatto segnare il miglior tempo: seconda posizione e secondo tempo di manche. Tocca a Paula Moltzan. 12.40 Sesta posizione guadagnata da Ellenberger: la russa Tkachenko arriva quarta a 1?60 con il quinto tempo di manche. Sempre in grande sofferenza la sua prova. 12.38 L’olandese Jelinkova che si è rotta il crociato in passato su questa pista, decide di non rischiare ed arriva a 2?09, in ultima posizione. 12.37 Siebenhofer riesce a perdere meno di un ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.43 BRUTTA CADUTA PER PAULA MOLTZAN! Va in rotazione la statunitense che si era rialzata, ma si è ributtata a terra dolorante. 12.41 Quattro centesimi di ritardo per Ricarda Haaser! Buona prova per l’austriaca che nel secondo settore ha fatto segnare il miglior tempo: seconda posizione e secondo tempo di manche. Tocca a Paula Moltzan. 12.40 Sesta posizione guadagnata da: la russa Tkachenko arriva quarta a 1?60 con il quinto tempo di manche. Sempre in grande sofferenza la sua prova. 12.38 L’olandese Jelinkova che si è rotta il crociato in passato su questa pista, decide di non rischiare ed arriva a 2?09, in ultima posizione. 12.37 Siebenhofer riesce a perdere meno di un ...

