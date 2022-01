LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI Kranjska Gora IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Gigante femminile di Kranjska Gora. La pista denominata Podkoren sostituisce l’impraticabile collina di Maribor per l’appuntamento sloveno di Coppa del Mondo. Tra le fila azzurre manca Federica Brignone, fermata suo malgrado da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Vedremo invece al cancelletto di partenza Sofia Goggia, terza su queste nevi nel 2018 e Marta Bassino, reduce da un doppio trionfo nel 2021. Completano il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDIIL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale delfemminile di. La pista denominata Podkoren sostituisce l’impraticabile collina di Maribor per l’appuntamento sloveno di Coppa del Mondo. Tra le fila azzurre manca Federica Brignone, fermata suo malgrado da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Vedremo invece al cancelletto di partenza, terza su queste nevi nel 2018 e, reduce da un doppio trionfo nel 2021. Completano il ...

