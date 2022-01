LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: Odermatt in testa! Paura per De Aliprandini, caduto nel finale. Tonetti ok (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 11.30: Rischia di cadere un paio di volte lo svedese Roenngren che si salva e si inserisce al 18mo posto, dietro a Borsotti, a 3?26 dalla testa 11.29: Si ferma anche il russo Kuznetsov sul muro finale 11.27: Esce nel finale il russo Andrienko. Nessuna conseguenza 11.26: Bella prestazione del norvegese Solheim che si piazza in 13ma piazza con 2?67 di ritardo 11.24: Si inserisce in 17ma piazza a 3?85 dalla vetta lo sloveno Hadalin 11.23: Ritardo di 4?39 per lo svizzero Sette che si inserisce in 18ma posizione dietro a Borsotti 11.21: Bravissimo Tonetti!!! Bene nella seconda parte, a differenza di chi lo ha preceduto, e con un ritardo di 2?25 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 11.30: Rischia di cadere un paio di volte lo svedese Roenngren che si salva e si inserisce al 18mo posto, dietro a Borsotti, a 3?26 dalla testa 11.29: Si ferma anche il russo Kuznetsov sul muro11.27: Esce nelil russo Andrienko. Nessuna conseguenza 11.26: Bella prestazione del norvegese Solheim che si piazza in 13ma piazza con 2?67 di ritardo 11.24: Si inserisce in 17ma piazza a 3?85 dalla vetta lo sloveno Hadalin 11.23: Ritardo di 4?39 per lo svizzero Sette che si inserisce in 18ma posizione dietro a Borsotti 11.21: Bravissimo!!! Bene nella seconda parte, a differenza di chi lo ha preceduto, e con un ritardo di 2?25 ...

