LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: Odermatt impressionante sul muro! De Aliprandini inforca nel finale (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 10.53: All’intermedio Feller ha 39 centesimi di ritardo 10.52: Tanti errori per lo svizzero Caviezel che accumula un ritardo di 3?02 ed è ottavo 10.51: Caviezel all’intermedio ha un ritardo di 1?06 10.50: Brutta manche del tedesco Schmid che commette tanti errori ed è settimo a 2?17 10.50: Schmid ha 51 centesimi di ritardo all’intermedio 10.49: Non si capisce cosa sia accaduto a Braathen. Si è letteralmente fermato prima del muro finale, poi è sceso fuori dalla pista e tagliato il traguardo ha salutato il pubblico 10.47: All’intermedio Braathen ha un ritardo di 41 centesimi 10.46: E’ sceso dolorante sugli sci De Aliprandini. L’impressione è che il problema ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 10.53: All’intermedio Feller ha 39 centesimi di ritardo 10.52: Tanti errori per lo svizzero Caviezel che accumula un ritardo di 3?02 ed è ottavo 10.51: Caviezel all’intermedio ha un ritardo di 1?06 10.50: Brutta manche del tedesco Schmid che commette tanti errori ed è settimo a 2?17 10.50: Schmid ha 51 centesimi di ritardo all’intermedio 10.49: Non si capisce cosa sia accaduto a Braathen. Si è letteralmente fermato prima del muro, poi è sceso fuori dalla pista e tagliato il traguardo ha salutato il pubblico 10.47: All’intermedio Braathen ha un ritardo di 41 centesimi 10.46: E’ sceso dolorante sugli sci De. L’impressione è che il problema ...

